Сын предпринимателей из Петербурга отдал мошенникам сейф с 55 миллионами рублей

Молодой человек находился под контролем преступников почти 24 часа.

Сын предпринимателей из Санкт-Петербурга отдал сейф мошенникам, в котором хранились 55 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Молодой человек, являющийся студентом колледжа, стал жертвой злоумышленников. Во вторник, 21 апреля, ему позвонила женщина. Она представилась медсестрой поликлиники, к которой он прикреплен. Собеседница заявила, что у парня не все необходимые документы подписаны. Чтобы не идти в медучреждение, нужно заверить все бумаги удаленно. Для этого молодому человеку необходимо лишь продиктовать код, пришедший в сообщении, на телефон.

Завершить беседу не позволила система «Антимошенник» оператора связи. Вызов был автоматически сброшен. Однако спустя всего несколько минут со студентом связался уже другой преступник. Он представился «сотрудником службы безопасности оператора». Этот человек заявил, что в аккаунт петербуржца на «Госуслугах» кто-то зашел.

Одновременно с этим парень начал получать «документы». В них говорилось о том, что он якобы открыл доступ к своим счетам для «террористов». Напуганный уголовным преследованием в случае отказа от сотрудничества, молодой человек продолжил поддерживать связь с преступниками.

Уже якобы сотрудники Росфинмониторинга и Следственного комитета заставили его убеждать посевдокуратора в непричастности к терроризму. Иначе она не сможет «за него поручится» и к нему домой нагрянут сотрудники правоохранительных органов с обыском и взломают дверь.

Чтобы завоевать доверие этого якобы куратора, молодой человек был на постоянной видеосвязи и включил демонстрацию экрана. Под постоянным наблюдением студент провел почти 24 часа. При этом прерывать связь мошенники запретили.

На следующий день преступники заставили парня, все еще находящегося на видеозвонке, показать квартиру. Во время этой «экскурсии» злоумышленники заметили сейф и потребовали открыть его. Но у молодого человека не было ключа.

Тогда псевдокураторы заявили, что сейф необходимо просканировать. Для этого нужно, чтобы он попал к ним. Парню велели упаковать хранилище в чемодан или обернуть одеялом. Обмотав сейф тряпками, он передал его «курьеру», приехавшему к молодому человеку домой.

После этого мошенники приказали парню написать «расписку» о неразглашении и «документ», обязывающий его выполнять указания преступников в течение трех суток.

Мошенники запретили студенту общаться с родственниками. Поэтому он заблокировал контакты своих родителей. После этого преступники заставили молодого человека посетить якобы «Центробанк», чтобы он там мог «аннулировать» доверенность с сообщения, с которого все началось. Сперва он побывал по одному адресу, потом по другому.

В тот момент он начал подозревать, что стал жертвой мошенников. Поэтому прервал демонстрацию экрана и оправил родителям геолокацию. Семья студента начала искать парня еще вечером, когда не смогли с ним связаться. Позже мама молодого человека получила сообщение от сына.

«Меня ведут, меня контролируют. Пожалуйста, не звоните, не пишите», — говорилось в послании.

Родные молодого человека нашли его в одном из кафе. Там он кого-то ждал. Увидев близких, парень жестами попытался их попросить остаться на расстоянии. В итоге родителям удалось забрать сына.

