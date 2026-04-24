«Наш дом»: жители Ливана отказываются покидать полуразрушенные города

Фото, видео: Reuters/Marko Djurica;

Война Израиля и Ирана

ЦАХАЛ наносит массированные удары севернее прежней линии боевого соприкосновения.

На юге Ливана израильские военные стремительно расширяют так называемую «зону безопасности». ЦАХАЛ наносит массированные удары уже севернее прежней линии боевого соприкосновения с ливанской группировкой «Хезболла». Но даже в таких условиях жители полуразрушенных городов и поселков отказываются выполнять приказы израильского командования и переселяться вглубь страны.

Более того, люди делают все, чтобы максимально быстро восстановить дома и инфраструктуру. О ситуации в условиях так называемого «перемирия» — эксклюзивный репортаж для «Известий» корреспондента «Аль-Маядин» Халеда Халела.

В Джибшите, несмотря на всю картину происходящего, кипит жизнь. Среди улиц, разрушенных израильскими атаками, практически круглосуточно работают бульдозеры.

«Я сотрудник муниципалитета. Работаю на бульдозере, также у меня есть грузовик. Я расчищаю обломки там, где они скопились. Я делаю это в память о погибших», — рассказал местный житель.

«Мы верим в нашу страну! Она — наша опора. Крайне важно обеспечить электроснабжение. У нас оборваны высоковольтные линии электропередач. Также нужны колодцы, чтобы обеспечить людей водой. Жителям нужно утеплять свои дома», — добавил другой.

На окраине города другая картина: фермеры возвращаются на свою землю, чтобы восстановить ее.

«Мы не покинем наш дом, даже если нас будут бомбить. Здесь наши дети и молодежь, земля, на которой мы живем, унаследованная от наших предков», — говорит местный житель.

Жители пишут новую главу в истории городов и района Эн-Набатия — главу под названием «Остаться, несмотря ни на что».

