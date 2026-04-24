«Наш дом»: жители Ливана отказываются покидать полуразрушенные города

Фото, видео: Reuters/Marko Djurica;

ЦАХАЛ наносит массированные удары севернее прежней линии боевого соприкосновения.

На юге Ливана израильские военные стремительно расширяют так называемую «зону безопасности». ЦАХАЛ наносит массированные удары уже севернее прежней линии боевого соприкосновения с ливанской группировкой «Хезболла». Но даже в таких условиях жители полуразрушенных городов и поселков отказываются выполнять приказы израильского командования и переселяться вглубь страны.

Более того, люди делают все, чтобы максимально быстро восстановить дома и инфраструктуру. О ситуации в условиях так называемого «перемирия» — эксклюзивный репортаж для «Известий» корреспондента «Аль-Маядин» Халеда Халела.

В Джибшите, несмотря на всю картину происходящего, кипит жизнь. Среди улиц, разрушенных израильскими атаками, практически круглосуточно работают бульдозеры.

«Я сотрудник муниципалитета. Работаю на бульдозере, также у меня есть грузовик. Я расчищаю обломки там, где они скопились. Я делаю это в память о погибших», — рассказал местный житель.

«Мы верим в нашу страну! Она — наша опора. Крайне важно обеспечить электроснабжение. У нас оборваны высоковольтные линии электропередач. Также нужны колодцы, чтобы обеспечить людей водой. Жителям нужно утеплять свои дома», — добавил другой.

На окраине города другая картина: фермеры возвращаются на свою землю, чтобы восстановить ее.

«Мы не покинем наш дом, даже если нас будут бомбить. Здесь наши дети и молодежь, земля, на которой мы живем, унаследованная от наших предков», — говорит местный житель.

Жители пишут новую главу в истории городов и района Эн-Набатия — главу под названием «Остаться, несмотря ни на что».

