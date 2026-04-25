Месть судьбы: женщина променяла мужа на путешествия и осталась ни с чем

Daily Mail: женщина променяла мужа на путешествия и осталась ни с чем

Она осознала ценность брака только после окончательного развода.

Жительница Великобритании Джорджина Стоби разрушила свой 26-летний брак ради поиска себя. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Женщина призналась, что после того как дети выросли, она почувствовала пустоту и решила разорвать отношения с мужем Марком, несмотря на его уговоры сохранить семью.

В 2021 году она инициировала разрыв, а спустя год улетела в Юго-Восточную Азию по билету в один конец. Насладившись свободой и даже коротким романом, Стоби поняла, что хочет вернуться к прежней жизни и любимому супругу.

Однако в аэропорту Гатвик ее ждало жестокое разочарование. Муж встретил ее холодно и признался, что за время ее отсутствия встретил другую женщину и теперь строит с ней серьезные отношения.

«Но ты сама хотела развода», — сурово ответил Марк на слезы женщины.

Теперь Джорджина живет в одиночестве и сожалеет, что не согласилась на временный перерыв вместо окончательного разрыва.

Марк и Джорджина познакомились, когда им было по 25 и 35 лет. Их союз начался с бурного романа, ради которого мужчина оставил свою первую жену.

В браке родилось трое детей, и на протяжении двух десятилетий Марк полностью обеспечивал семью. Проблемы начались, когда младший ребенок уехал в университет, и Джорджина ощутила кризис среднего возраста. Ей казалось, что жизнь домохозяйки стала слишком скучной и предсказуемой.

«Я хотела чувствовать себя любимой, привлекательной, замеченной», — поделилась женщина.

Несмотря на десять сеансов у семейного психолога, она настояла на разводе. Сейчас Джорджина работает волонтером и старается найти силы жить дальше. С бывшим мужем она видится только на редких официальных мероприятиях.

Джорджина предостерегла женщин от поспешных решений. Она отметила, что чувства могут измениться, а разрушенное счастье вернуть удается далеко не всегда.

