У белой пары родился темнокожий ребенок из-за ошибки в ЭКО

Супруги нашли биологических родителей своей дочери.

В США семейная пара смогла определить генетических родителей своего четырехмесячного ребенка, рожденного в результате врачебной ошибки в клинике репродуктивной медицины. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Тиффани Скор и Стивен Миллс стали родителями в декабре 2025 года. Внешность новорожденной вызвала у них серьезные сомнения — девочка была темнокожей, в то время как ее родители являлись светлокожими. Не раздумывая, супруги провели генетический тест.

Исследование показало отсутствие биологического родства между парой и ребенком. Спустя несколько месяцев поисков супруги смогли выйти на связь с биологическими родителями девочки.

При этом пара подчеркнула, что намерена сохранить их личности в строгом секрете, уважая право на частную жизнь. Несмотря на шокирующее открытие, Тиффани и Стивен заявили, что «будут любить и останутся родителями этого ребенка навсегда», считая свою привязанность к малышке безусловной.

История началась в апреле прошлого года. В Центре фертильности Орландо Тиффани пересадили чужой эмбрион. Пара подала судебный иск против медицинского учреждения. Вскоре после скандала оно объявило о прекращении своей деятельности.

Адвокат пострадавших отметил, что судьба эмбрионов Тиффани остается неизвестной. Существует вероятность, что их биологический материал был по ошибке имплантирован другой женщине.

Сейчас судебное разбирательство продолжается, и истцы требуют компенсации за колоссальные расходы и тяжелую эмоциональную травму.

По данным статистики, серьезные ошибки при процедурах ЭКО случаются примерно один раз на каждые две тысячи циклов, несмотря на современные системы маркировки и контроля.

