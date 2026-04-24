Выходят теневые стороны: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2026

Профессиональный астролог Татьяна Рубина рассказала, чего стоит ожидать в этом месяце.

Главная тема месяца — переход от фиксированной материи земли к переосмыслению и обновлению информационных, ментальных и социальных структур.

Открывающее полнолуние 1 мая приходится на ось Телец–Скорпион. Это не легкое полнолуние. В эти дни на поверхность выходят теневые стороны личности, а финансовая тема становится очень актуальна. Усиливается желание тактильного контакта, глубоких и сильных эмоций. Противостояние двух материально ориентированных знаков поднимает установки, связанные с финансовыми и психологическими долгами, совместными ресурсами, сексуальными связями — всем тем, что необходимо отпустить и очиститься, от того, что утратило смысл. Не рекомендуются медицинские вмешательства, переедание и манипуляции по отношению к окружающим.

Планета ментала Меркурий будет двигаться быстро и проявится в двух, совершенно отличных по энергии, знаках. С 3 мая в Тельце он выступает за медленное, но основательное мышление. В это время мы более спокойны в высказываниях и предпочитаем знания, приносящие реальную пользу. Благодаря поддержке Юпитера повышается стремление к интеллектуальному росту. Запланируйте на этот период крупные покупки, важные дела, заключения контрактов, переговоры и презентации.

С 17 числа Меркурий войдет в знак своей силы — Близнецы. Интерес переключается с глубины на широту, с накопления информации — на связи и обмен. Воздушная стихия усиливает интеллектуальную динамику. Важно быть хорошо информированным и эрудированным. Эффективное время для учебы, изучения языков, самообразования, защиты дипломных работ и диссертаций, торговли, предпринимательской и коммерческой деятельности.

Уран также в Близнецах и добавляет к информационному пространству много непредсказуемого и шокирующего. Информация, технологии, коммуникации начинают меняться с космической скоростью. Уранический импульс, посылаемый Меркурию, принесет неожиданные откровения, научные прорывы, интеллектуальные разрывы прежних шаблонов.

С 6 мая Плутон становится ретроградным. Энергия, управляющая ресурсами и скрытыми аспектами жизни, переключает акцент с внешних изменений на внутренние. Активизируются тайные страсти и фобии, усиливаются процессы трансформации внутреннего мира. Чтобы перейти на новый уровень жизни, от каждого потребуется осмысление этих изменений.

Новолуние в Тельце 16 мая обнуляет лунный цикл и открывает пространство для творческих начинаний и планирования дел на предстоящий месяц. Внимание сосредоточено на материальной стороне жизни и обретению комфорта, стремление к эстетике и красоте. Сейчас правильный момент для намерений, связанных с восстановлением и красотой тела, жизненной устойчивостью и построению материальных основ. Удовольствие доставит посещение культурных мероприятий, СПА процедур, массажа, уютного ресторана.

Сразу две гендерные планеты меняют среду обитания с 19 мая. Земной сектор Тельца пополнит Марс. Теперь он действует через упорство и отказ двигаться быстрее, чем позволяет фиксированная структура. Он не атакует, как в Овне, а давит. Это спокойное, решительное и настойчивое движение к поставленным целям, умение зарабатывать и возможности обрести прочное материальное благосостояние. Отличное время для работы на земле, воплощение в жизнь планов и идей. Чувства обретают постоянство, а настрой на получение наслаждений становится особо острым.

Во второй половине месяца Марс и Плутон находятся в режиме противоречия. Обостряются конфликты, усиливается конкуренция, соперничество, давление на окружающих, доминирование своего мнения. Если к вам будут предъявлены претензии, важно реагировать на них спокойно, не провоцировать других, но при этом защищать свои интересы. Аккумулировать энергию лучше всего физическими нагрузками, занятиями различного рода единоборствами, знергопрактиками.

Женская энергия, олицетворенная Венерой, углубляется в интуитивный и чувствительный знак Рака. Она усиливается в этом пространстве и становится домашней и заботливой, проявляет доброту и нежность по отношению к близким. Появляется эмоциональная потребность в защищенности и собственном жизненном пространстве, любовь к красивым вещам в доме и семейным ритуалам. Благоприятно для обретения собственности и недвижимости.

В имидже подойдет женственный романтичный образ с преобладанием светлых оттенков, украшений из серебра и жемчуга. Самые лучшие инвестиции — это в «родовое гнездо», страховки, вклады в образование детей. В сфере отношений — партнер должен быть «тихой гаванью», с которым эмоционально безопасно. Важна взаимная забота друг о друге. Дисгармоничные аспекты от Сатурна и Нептуна могут вызвать некоторую пассивность, праздность, лень, особую чувствительность, готовность терпеть токсичные отношения.

Благодаря переходу Солнца в Близнецы 21 мая происходит интеллектуальный всплеск. Наступает пора для поиска нового опыта. Преобладает быстрота и подвижность, любознательность и режим многозадачности. Девиз на ближайший месяц: «Хочу все знать и все успеть». Мощная аспектация светила демонстрирует возможности периода — изменится привычное устройство коммуникации и обработки информации, открывается дорога для участия в коллективной деятельности и совместного создания креативных проектов, усиливаются художественные и творческие наклонности.

Финальное полнолуние 31 мая в Стрельце или Голубая Луна, как называют второе полнолуние в течение месяца, создает эффект двойной лунной кульминации. Ось мировосприятия Близнецы — Стрелец усиливает тягу к переменам, поездкам и обучению. Наступает отличное время, чтобы расширить горизонт мировоззрения и узнавать все больше нового и полезного для себя. В это время сами небеса нашептывают подсознанию ответы на вопросы. Однако психика может быть нестабильной, а внимание склонно к спонтанному переключению с одной темы на другую.

Таким образом, завершение месяца происходит не на угасании, а на вопросе, обращенном в будущее. Голубая Луна в Стрельце — не финальная точка, а мост между прошлым и будущем: то, что было в мае, указывает, куда стремиться далее в поиске жизненных смыслов.

