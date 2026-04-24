Защита Артема Чекалина обжаловала приговор

Защита бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артема Чекалина обжаловала приговор. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

«Жалоба подана сегодня», — сказал юрист.

13 апреля Артема Чекалина признали виновным в выводе денег за границу. Ему назначили наказания в виде лишения свободы сроком на семь лет. Кроме этого, он должен выплатить штраф в размере 194 миллиона рублей. После вынесения приговора мужчину арестовали прямо в зале суда.

Согласно материалам следствия, Чекалин и его бывшая супруга, используя фальшивые документы, перевели за границу более 250 миллионов рублей. Во время разбирательства у Лерчек обнаружили онкологическое заболевание. В связи с этим дело в отношении нее временно приостановили. Сейчас она проходит лечение в московской клинике. Отец ее четвертого ребенка, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, сообщал, что у Валерии диагностировали рак четвертой степени.

