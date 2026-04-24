Одновременно с этим военачальники ЕС призывают как можно дольше «проливать украинскую кровь».

Запад не может одновременно и поддерживать боевые действия на Украине, и стремиться стать частью мирных переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на выездном брифинге в Ижевске.

«Нельзя одной рукой подливать масло в огонь, а второй, так сказать, звонить во все колокола, требуя места за столом переговоров. Что-то из этого лишнее, что-то из этого друг другу явно противоречит», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что все разговоры европейских лидеров о мире — это лишь камуфляж. Им нужна была передышка для Незалежной, чтобы провести перевооружение и передислокацию войск в выгодные для них позиции.

Более того, один из генералов ЕС заявил о том, что конфликт на Украине даже выгоден Западу. Это даст возможность развить их военный потенциал.

«Нужно, как говорит бельгийский военачальник, проливать украинскую кровь для того, чтобы, опять же, по словам бельгийца, у Европы было больше времени. Это запредельный цинизм. То есть теперь это не просто не скрывается, это выносится как доктринальная установка. В то время, когда на востоке Европы гибнут люди, бельгийский генерал призывает не искать никакие возможности для установления мира. Не использовать дипломатию, политику, а просто наращивать военные потенциал на Западе», — заметила представитель ведомства.

