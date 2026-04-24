Беременная женщина погибла из-за неверного лечения эпилепсии

Родители жертвы врачебной халатности потеряли уже вторую дочь.

В Великобритании 25-летняя девушка, находившаяся на 17-й неделе беременности, скончалась вместе с нерожденным сыном в результате эпилептического приступа. Причиной названа врачебная халатность. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать погибшей обнаружила дочь мертвой в спальне. Согласно выводам следствия, медицинские специалисты не проинформировали пациентку о смертельных рисках, связанных с ее формой заболевания в период вынашивания ребенка.

«С учетом истории болезни и характера приступов, у девушки был один из самых нестабильных типов эпилепсии для периода беременности», — рассказала коронер.

Специалист по эпилепсии Ким Морли заявила на слушаниях, что во врачебном наблюдении за девушкой была допущена серия серьезных просчетов.

По ее словам, приступы жертвы никогда полностью не контролировались препаратами. Это создавало максимально высокую угрозу внезапной смерти.

Девушке советовали снизить дозировку препарата от эпилепсии без введения альтернативного лекарства.

«Это действительно тяжелый разговор, но для того, чтобы женщины принимали взвешенные решения, они должны обладать всей полнотой знаний о последствиях таких шагов», — отметила эксперт.

Без должного консультирования пациентки могут самостоятельно отменять медикаменты, начитавшись непроверенной информации в интернете. Это лишь усугубляет опасность.

Родственники погибшей выразили глубокую обеспокоенность качеством медицинской помощи, оказанной ей до и во время беременности.

Мать девушки рассказала, что врачи обсуждали возможность прерывания беременности. Однако та даже не рассматривала этот вариант, мечтая родить ребенка.

При этом семья не была предупреждена о риске «ночных приступов». По словам матери, если бы они знали об этой угрозе, она бы спала в одной комнате с дочерью, чтобы вовремя оказать помощь.

Для семьи это стала вторая потеря ребенка. В 2001 году их средняя дочь умерла от синдрома внезапной детской смерти, не дожив до двух лет.

Расследование продолжается.

