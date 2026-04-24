Реставрационные мастерские для детей впервые откроются в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В рамках проекта запланировано около 20 мероприятий.

Занятия для детей по реставрации пройдут в Москве. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

«Впервые организуем детские реставрационные мастерские. Обычно сохранение объектов считают сложной работой, доступной только для взрослых, но мы хотим рассказать ребятам в увлекательном формате обо всех тайнах этого процесса и показать, как рождается чудо — возвращение памятникам архитектуры былой красоты и величия», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что ребята научатся правильно использовать специальные инструменты, расчищать живопись и даже восстанавливать копии лепных элементов.

Всего в программе около 20 мероприятий. Среди них есть и единичные мастер-классы, и курс уроков.

Мастерские рассчитаны для детей от шести до 11 лет. Мастер-классы пройдут с 30 апреля по 29 мая. Все занятия бесплатные, но чтобы на них попасть, необходимо зарегистрироваться на участие заранее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на мероприятии «Моспитомец х Четвероногий друг» в Москве более 30 собак и кошек нашли новых хозяев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.