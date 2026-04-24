Учительница физкультуры показывала нижнее белье своим ученикам и была уволена
Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk
Женщина приглашала подопечных в номер отеля для разговоров на личные темы.
Преподавателя физкультуры в дорогостоящем частном учебном заведении Британии уволили после проведения внутреннего расследования ее неподобающего поведения по отношению к ученицам. Об этом сообщает Daily Mail.
На дисциплинарных слушаниях стало известно, что 27-летняя женщина, работавшая тренером по регби в колледже, обвиняется в нарушении профессиональных границ.
В частности, ей вменяют демонстрацию своего нижнего белья подопечным, обсуждение подробностей личной жизни и принуждение подростков к обману руководства школы.
Кроме того, наставница игнорировала правила безопасности, позволяя травмированным детям продолжать спортивные состязания.
В ходе разбирательства выяснились детали поездки школьной сборной на турнир в Лондон. Одна из воспитанниц рассказала, что находилась в гостиничном номере педагога, когда та разбирала вещи и показывала девочкам свой комплект белья, подготовленный на следующий день.
Уильямс также расспрашивала подопечных об их романтических отношениях и показывала видеозаписи со своих личных вечеринок.
Еще один инцидент произошел, когда преподаватель открыла дверь своего номера ученице, будучи полуголой.
По словам заместительницы директора колледжа, внутренняя проверка началась после сообщений о травмах. Пять учениц вернулись с соревнований с повреждениями, включая удары по голове, о которых тренер не доложила медикам в установленном порядке.
Защита предоставила видеозаписи из автобуса, где школьницы весело поют по дороге домой, что, по мнению адвокатов, противоречит версии о тяжелых травмах. Коллеги описывали тренера как преданного делу сотрудника с хорошим чувством юмора, который всегда ставил интересы воспитанниц на первое место.
Всего против бывшей учительницы выдвинуто девять различных обвинений. На данный момент судебное разбирательство продолжается.
