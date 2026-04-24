Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) РФ принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба регулятора по итогам заседания.

Таким образом, ставка была снижена на 0,5 процентного пункта. Предыдущее решение о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ принимал 20 марта — тогда показатель был опущен до 15% годовых.

Решение регулятора в целом совпало с ожиданиями рынка. Большинство аналитиков допускали именно такой сценарий, указывая, что динамика инфляции и текущая ситуация в экономике укладываются в прогнозы ЦБ.

Также регулятор повысил прогноз цены барреля нефти для налогообложения в 2026 году — с $45 до $65. В Банке России указали, что инфляционные ожидания населения остаются повышенными, и это может мешать устойчивому замедлению роста цен.

На этом фоне ЦБ не стал заранее сигнализировать о продолжении смягчения политики. В регуляторе подчеркнули, что будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции.

Отдельно Центробанк России отметил признаки замедления экономики в первом квартале. По оценке регулятора, это связано в том числе с адаптацией к произошедшим налоговым изменениям.

Среди рисков ЦБ также назвал существенную неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики. Кроме того, в Банке России указали, что тенденция к замедлению роста потребительского спроса сохраняется, хотя в марте наблюдалось некоторое оживление.

