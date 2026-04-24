В Петербурге состоялся парад пассажирских судов

В Петербурге официально открыли туристический сезон. В акватории Невы сегодня состоялось яркое шоу — парад пассажирских судов. Они прошли вдоль стен Петропавловской крепости — от Литейного до биржевого моста.

Зрители увидели обновленный речной флот. Современные скоростные катамараны, корабли для прогулок по каналам, а также двухпалубные теплоходы — узнаваемые речные трамвайчики, ставшие своеобразной визитной карточкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге стартовал сезон навигации. В этом году для жителей и гостей города будут действовать новые правила и ограничения. В частности, будут доступны не все маршруты, в некоторых местах движение катеров и лодок разрешено только в одну сторону.

До этого на Неве стартовал сезон разводки мостов. Дворцовый и Троицкий по традиции раскрыли свои пролеты первыми. При этом впервые за 40 лет откроется новая разводная переправа. Суда начнет пропускать строящийся Большой Смоленский мост.

