Стартовал «Диктант Победы»: историческую грамотность проверяют даже на МКС

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев

В кинопарке «Москино» площадкой для акции стали стали ступеньки декораций Рейхстага.

Миллионы людей по всему миру проверяют свою историческую грамотность. Стартовала акция «Диктант Победы».

В Херсонской области бойцы пишут прямо на передовой. Музей Победы в Москве превратили в огромную аудиторию. Перед стартом прошла торжественная церемония, где прозвучали песни военных лет. К участникам обратились космонавты Роскосмоса прямо с орбиты.

«Пока мы помним свое прошлое, заботимся о ветеранах ВОВ, сохраняем память об их подвиге, мы можем строить наше будущее», — сказал космонавт-испытатель отряда «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков.

Полное погружение в историю — на площадке «Москино». На ступенях Рейхстага, в кинопарке, который в точности повторяет здание Берлина 1945-го года, собрались десятки человек.

«Диктант Победы» уже состоялся на Дальнем Востоке. Ели нет возможности поучаствовать очно, то можно присоединиться к акции на официальном сайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чаще всего у участников «Тотального диктанта» возникали трудности с написанием «не» со словами, а также «н» и «нн» в прилагательных и причастиях. Также в топ ошибок вошли прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных, правописание словарных и устаревших слов. Среди пунктуационных ловушек — отличие вводных слов от слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи, знаки препинания между частями сложных предложений.

