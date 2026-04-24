Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары стали ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре на территории России.

По данным Минобороны, в ходе операций применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В результате российских ударов были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

