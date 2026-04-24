Засмотрелся в телефон: пассажир московского метро упал с платформы на пути

Пассажир московского метро засмотрелся в телефон и упал на пути

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Инцидент произошел непосредственно перед прибывавшим электропоездом.

Пассажир столичного метрополитена, засмотревшись в телефон, упал с платформы на пути. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по Москве.

«Инцидент произошел на Сокольнической линии Московского метрополитена. На станции „Красносельская“ пассажир, смотря в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь непосредственно перед прибывавшим электропоездом», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что благодаря профессионализму машиниста трагедии удалось избежать: поезд удалось остановить в опасной близости от мужчины.

Сотрудники станции помогли невнимательному пассажиру подняться на платформу и передали его в руки полицейских.

Мужчина был доставлен в отделение правоохранительных органов. Там с ним провели профилактическую беседу о правилах безопасности на территории метро, подчеркнув, что тормозной путь поезда может составлять десятки метров. А также рассказали о тех случаях, когда подобные инциденты заканчивались серьезными травмами или даже гибелью людей.

Пассажиру был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

