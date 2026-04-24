Сначала перевод, потом возврат: россиянам рассказали о новой уловке мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Важно помнить, что пока банковская операция не завершилась окончательно, есть шанс ее остановить.

В России участились случаи мошенничества, при которых человеку сначала переводят деньги, а затем просят вернуть их на другие реквизиты. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, злоумышленники настаивают, чтобы средства отправляли не обратно на исходный счет, а на другие карты. Депутат пояснил, что в таком случае человек рискует перевести деньги на счета, которые могут быть связаны с запрещенными в России организациями, а также невольно стать участником схем по выводу похищенных средств.

При получении такого перевода эксперт порекомендовал не возвращать деньги самостоятельно. По его словам, надо сразу обратиться в банк через мобильное приложение или горячую линию, а также уведомить полицию о возможном мошенничестве. Кроме того, важно сохранить переписку и номера телефонов, с которых поступали обращения.

Если же перевод был сделан по ошибке самим отправителем, необходимо как можно быстрее связаться с банком. Депутат отметил, что пока операция не завершилась окончательно, есть шанс ее остановить. После этого следует подать заявление на возврат средств и зафиксировать факт ошибочного перевода.

Панеш добавил, что после зачисления деньги юридически переходят в распоряжение получателя, и банк не может списать их без согласия. В такой ситуации вернуть средства можно через суд, подав иск о неосновательном обогащении. В большинстве подобных случаев, по оценке специалиста, решения принимаются в пользу отправителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.