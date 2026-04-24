Стало известно о состоянии хирурга, на которого напали в больнице в Махачкале
Состояние хирурга, пострадавшего после нападения в больнице Махачкалы, тяжелое
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
После случившегося пострадавшего экстренно прооперировали.
Угрозы для жизни хирурга, на которого напали накануне в больнице в Махачкале, нет. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, передает РИА Новости.
«В настоящее время состояние хирурга стабильно тяжелое», — сказал сотрудник больницы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в четверг, 23 апреля, в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале неизвестный напал с ножом на двух дежуривших врачей — травматолога и хирурга. Он нанес им более двух колотых ран. В результате один из медицинских работников был серьезно ранен. В тот же день пострадавшего экстренно прооперировали.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». После того, как злоумышленник напал на врачей, он попытался скрыться с места происшествия. Однако его удалось догнать и задержать. На допросе он признался в употреблении запрещенных веществ. Свои действия мужчина объяснить так и не смог.
