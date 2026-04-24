Киев усиливает атаки, направленные на гражданское население России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга.

По его данным, за первые 90 дней текущего года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали не менее 1725 мирных жителей, из них 266 человек погибли. Среди пострадавших, как уточнил дипломат, оказались 71 ребенок, семеро из которых не выжили.

Мирошник отметил, что наблюдается тенденция к наращиванию таких атак со стороны ВСУ и ухудшению гуманитарной обстановки.

К тому же дипломат заявил, что информация о подобных инцидентах на Западе нередко игнорируется или подается искаженно, в том числе при участии представителей ООН. Дипломат указал на оценки Управления верховного комиссара по правам человека, согласно которым общее число пострадавших гражданских за 2025 год не превышало трех тысяч человек.

Мирошник выразил несогласие с этими данными. Он привел другие данные.

«Это чудовищная ложь, потому что только на российской территории от рук украинских боевиков в 2025 году пострадало более шести тысяч человек, более тысячи погибло», — подытожил Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские силы после атак на гражданскую инфраструктуру могут наносить повторные удары. Она также отмечала, что действия киевского режима носят международный террористический характер.

Как до этого 5-tv.ru писал, что Захарова назвала ситуацию на Украине «коричневой чумой».

