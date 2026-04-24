В горах Бурятии четверых туристов накрыло лавиной

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте ЧП идут поисково-спасательные работы.

На горе Мунку-Сардык в Бурятии лавина накрыла туристов. По предварительным данным, под снегом могут находиться четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло утром 24 апреля на перевале 26-го Партийного Съезда. На место происшествия сразу были отправлены спасательные отряды, а также специальная техника. Сотрудники МЧС оцепили территорию и приступили к поисково-спасательным работам.

По словам очевидцев, под снежной массой могут находиться не меньше четверых человек. Их личности неизвестны. Информация об их состоянии отсутствует.

Ранее на вершине Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска. Причиной смерти стало переохлаждение. Группа не смогла справиться с резким ухудшением погоды. Выжившие спустились к дороге и оставили записку с просьбой о помощи в ближайшем кафе, которую потом передали в экстренные службы.

Группа рассчитывала провести в горах четыре дня, однако уже на третьи сутки несколько человек спустились вниз. Связи с МЧС не было, не работала ни сотовая связь, ни рация. Один из случайных туристов, встретивший выживших, рассказал, что для него стало шоком известие о трех погибших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.