«Отец года» убил 11-летнего сына в туалете аэропорта

Фото: Reuters/Idris Solomon

Они путешествовали по стране на арендованном автомобиле.

В аэропорту города Элко в американском штате Невада расследуют шокирующее убийство ребенка. По данным Daily Mail, 37-летний Джованни Перес во время поездки по США застрелил своего 11-летнего сына Каллана, а затем покончил с собой.

Как пишет издание, отец с ребенком путешествовали на арендованной машине, но в дороге автомобиль сломался. После этого его отбуксировали на стоянку аэродрома, где мужчина планировал оформить другую машину и продолжить поездку.

Перед трагедией отец и сын дважды заходили в туалет аэропорта. Во время второго визита Перес выстрелил в мальчика из пистолета. Ребенок получил смертельное ранение.

После произошедшего мужчина выбежал из помещения. Спустя некоторое время его тело обнаружили сотрудники аэропорта возле билетных касс. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

В прошлом году Перес получил звание «Отец года». Как отмечает издание, награду ему присудили после конкурса, где эссе его сына о значении родителей в жизни ребенка заняло третье место.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы мужчины. Что именно привело к трагедии во время обычной, на первый взгляд, поездки, пока остается неизвестным.

