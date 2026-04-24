Убивает за сутки: врачи предупредили о распространении смертельной инфекции в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Наибольшую опасность представляет ее молниеносное развитие.

В России фиксируют рост заболеваемости менингококковой инфекцией. За восемь месяцев 2025 года число случаев увеличилось почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом. Эксперты рассказали aif.ru, что ситуация продолжает ухудшаться.

Менингококковая инфекция развивается циклично. Длительные периоды подъема сменяются годами относительного затишья. По словам экспертов, период спокойствия завершился, и с 2022 года заболеваемость вновь растет.

Одной из причин называют последствия пандемии. Сбои в плановой вакцинации, возникшие в ковидные годы, привели к так называемому «иммунному долгу». Это повлияло на возвращение инфекций, которые раньше удавалось контролировать.

Как отмечают эксперты, инфекцию нередко распространяют прибывшие из других стран люди. В группе риска остается молодежь, часто являющаяся носителем инфекции, и пожилые люди, у которых болезнь может протекать тяжело.

Одна из самых опасных болезней

Особую тревогу вызывает скорость развития заболевания. В тяжелых случаях от первых симптомов до критического состояния могут пройти считанные часы.

Наиболее опасной считается генерализованная форма инфекции, которая может сопровождаться заражением крови и характерной сыпью. Именно такие случаи особенно часто приводят к тяжелым последствиям.

«Основное бремя связано с развитием генерализованных форм заболевания, которые сопровождаются сочетанием тяжелых осложнений, включая поражение почек, глухоту, обширные некрозы и тромбозы, требующие ампутаций», — рассказала ведущий научный сотрудник ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России, доктор медицинских наук Алла Вильниц.

Даже после спасения последствия заболевания могут быть тяжелыми. Болезнь способна привести к инвалидности и длительному восстановлению.

Цена спасения слишком высока

Врачи рассказали о случаях, когда ради спасения жизни пациентов приходилось идти на крайние меры. Так, одного двухлетнего ребенка удалось спасти только после ампутации обеих ног.

Специалисты подчеркнули, что проблема еще и в сложности раннего распознавания болезни. На первых этапах ее симптомы могут быть неспецифическими, из-за чего драгоценное время оказывается упущено.

При этом даже быстрое начало лечения не всегда гарантирует благоприятный исход, особенно при генерализованных формах инфекции.

