Проблемы с мужским здоровьем или с психикой: почему исчезает утренняя эрекция

Возрастные изменения не всегда являются единственной причиной таких перемен в организме.

Частота утренней эрекции у мужчин может существенно снижаться не только из-за естественных процессов старения, но и из-за развития серьезных заболеваний. Об этом сообщает Metro со ссылкой на врача общей практики Джеффа Фостера.

Специалист подчеркнул, что мужской организм чутко реагирует на внутренние сбои. Изменения в половой системе нередко становятся первым сигналом о необходимости медицинской помощи.

По словам Джеффа Фостера, постепенное падение уровня тестостерона с годами — это нормальный процесс. Однако резкое исчезновение утренних реакций организма должно насторожить.

Врач рассказал, что такие симптомы могут свидетельствовать о гормональном дисбалансе или указывать на высокий риск возникновения сердечно-сосудистых патологий.

«Поводом обратиться к врачу должно стать то, что, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз сталкивались с утренней эрекцией», — подчеркнул Джефф Фостер.

Специалист также добавил, что этот физиологический процесс неразрывно связан с метаболизмом и состоянием ментального здоровья пациента.

Существуют определенные возрастные ориентиры, на которые медики советуют опираться при самодиагностике. Например, в 20 лет здоровые мужчины сталкиваются с утренней эрекцией практически ежедневно. К 30 годам этот показатель может упасть до половины случаев в неделю, а в возрасте от 40 до 50 лет нормой считается появление эрекции после пробуждения около двух-трех раз в неделю. После достижения 60-летнего рубежа частота может сократиться до одного или двух раз в семь дней.

