Правда против песен: Словения покажет фильмы о Палестине вместо «Евровидения»

Словения покажет в эфире фильмы о Палестине вместо «Евровидения»

Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Европейские вещатели массово отказываются от трансляции музыкального шоу.

Словения приняла решение отказаться от показа песенного конкурса «Евровидение-2026» в пользу трансляции документальных и художественных лент о жизни палестинского народа. Об этом сообщает The Guardian.

Такой шаг стал частью масштабного бойкота мероприятия, к которому также присоединились национальные телеканалы Ирландии и Испании. Директор словенского вещателя RTV Ксения Хорват подтвердила введение полного запрета на показ «Евровидения». Вместо него зрители увидят цикл под названием «Голоса Палестины».

Испанская корпорация RTVE также подтвердила намерение оставить своих граждан без трансляции финала конкурса впервые с 1961 года. При этом ирландская RTE заявила об отказе от участия и показа шоу еще в конце 2025 года.

Причиной санкций со стороны европейских медиакомпаний стало решение Европейского вещательного союза допустить Израиль к состязаниям, несмотря на активную критику действий страны в секторе Газа.

Организаторы «Евровидения» подчеркивают лозунг конкурса «Объединяясь музыкой». Они также настаивают, что хотят дистанцироваться от политики. Однако международная напряженность продолжает влиять на проект.

Юбилейный 70-й конкурс должен пройти в Вене с 12 по 16 мая.

Всего в этом году приезд на «Евровидение» подтвердили 35 стран. Не участвуют:

Бойкот из-за Израиля: Ирландия, Испания, Нидерланды, Словения. Участие Исландии пока под вопросом.

Финансовые/организационные причины: Андорра, Босния и Герцеговина, Северная Македония.

Отстранены организаторами: Россия, Белоруссия.

