Более миллиона российских семей подключили к газу за пять лет

Социальная газификация стала поистине народным проектом.

Более миллиона семей получили тепло в домах благодаря социальной газификации. Масштабный проект реализует «Единая Россия» вместе с «Газпромом». Об итогах работы программы за пять лет рассказал генеральный секретарь партии Владимир Якушев.

Он отметил, что важно не только предоставить жителям все технические возможности для подключения домов, но также необходимо позаботиться о том, чтобы эти услуги были доступны для семейного бюджета.

«Нам принципиально важно, чтобы газ не только дошел до земельного участка конкретного домовладения, а, конечно, чтобы и покупка оборудования, и вся разводка сетевая непосредственно в самом земельном участке — чтобы это все людям тоже было доступно, и они могли это сделать», — заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

Для многих участников программы предусмотрены льготы. Государство возместит часть затрат на покупку и установку оборудования. Воспользоваться субсидией сможет, например, жительница Омской области — мать участника спецоперации. Их дом в деревне — первый на подключение.

«Мы так долго очень ждали этого, потому что сейчас ни дров, ни угля. Сейчас все будет замечательно. Ни мусора вот этого. Обязательно воспользуемся льготами. Конечно, это очень хорошо», — рассказала Юлия Воропаева.

Газифицируют не только жилье, но и соцобъекты — школы, детские сады и больницы. Кроме того, в список также планируют включить дома культуры, что крайне актуально для сельской местности.

