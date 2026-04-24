Мужчину вытащили во двор и запихали в машину.

Все новые кадры о зверствах при мобилизации приходят с Украины. Теперь ТЦКшники хватают людей не только на улицах, но и врываются в квартиры, вытаскивают своих жертв во двор и запихивают в машины. А когда силовикам пытается помешать мать мобилизованного — как это произошло во Львове — ее сбивают, оттаскивают в сторону и уезжают.

В Житомире похожая история. Только во дворе жилого дома «людоловы» сбили самого мобилизованного, после чего затолкали оглушенного человека в машину и увезли в местный военкомат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Виннице сотрудники ТЦК забрали сына на глазах у матери. Пожилая женщина звала на помощь прохожих, но безуспешно — силовики затолкали жертву в микроавтобус и увезли. В Кривом Роге к отлову пешеходов готовятся люди в черной одежде, возможно, в попытке замаскироваться вместо привычного камуфляжа.

Очевидные доказательства беззакония ТЦК на Украине наконец не смогли проигнорировать в Евросоюзе. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти подтвердил, что он в курсе ситуации и намерен приехать в Киев, чтобы все увидеть лично.

