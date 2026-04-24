Россиянам напомнили о наказании за неправильную обработку дачи от вредителей

Если пренебрегать санитарными нормами, то можно нарваться на крупный штраф.

За неправильную обработку дачи или садового участка от вредителей россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей. Об этом в беседе с агентством РИА Новости напомнила юрист Евгения Балдина.

Эксперт рассказала, в большинстве случаев нарушения связаны с неправильным использованием пестицидов. Очень часто дачники покупают химикаты, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства. Однако, как подчеркнула юрист, применять их в личных целях нельзя. Чтобы избавиться от вредителей на частном садовом участке, россияне могут использовать лишь химикаты, на которых есть соответствующий знак — буква «Л».

Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами варьируется от одной до двух тысяч рублей. При этом, если обработка была проведена рядом с источником питьевого водоснабжения — скважиной или колодцем — наказание будет суровее. По словам Евгении Балдиной, тогда нарушителю придется заплатить до 20 тысяч рублей. Юрист добавила: если обработка причинит вред здоровью человека или имуществу соседей, то виноватый будет обязан все возместить.

