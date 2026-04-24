Вдохновляет миллионы: рэпер Эминем отпраздновал 18 лет трезвости и показал жетон

Артист едва не умер от передозировки в 2007 году.

Легендарный рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Мэтерс) поделился важной вехой в своей жизни — он получил жетон за 18 лет трезвости. Об этом он рассказал в своем блоге, показав награду.

«Оглядываясь назад»

Музыкант, который в прошлом долгое время боролся с зависимостью от наркотиков и алкоголя, с гордостью продемонстрировал в соцсетях жетон.

Эминем едва не умер от передозировки в 2007 году. В интервью он признавался, что принимал до 60 таблеток в сутки. Его спасли только вовремя оказанная помощь и любовь дочерей.

В 2008 году рэпер начал свой путь к выздоровлению и с тех пор остается трезвым. В одном из интервью он признавался: «Оглядываясь назад, я не понимаю, как я не умер».

Жетоны трезвости

Жетоны трезвости — это традиция в сообществах анонимных алкоголиков и наркозависимых. Каждый жетон символизирует определенный срок: 30 дней, 60 дней, 90 дней, 6 месяцев, 9 месяцев, 1 год, 18 месяцев, а затем каждый год.

Жетон за 18 лет — особая награда, которую вручают в торжественной обстановке.

Эминем сегодня

Сейчас 53-летний Эминем продолжает активную творческую и общественную жизнь. В конце марта 2026 года он выпустил один из первых клипов, снятых с помощью нейросетей.

В новом видео рэпер предстал в образе пожилого гангстера, а нейросеть состарила его на несколько десятков лет.

Кроме того, музыкант активно участвует в жизни своих дочерей. В январе 2026 года он трогательно поздравил старшую дочь Хейли Джейд с днем рождения. В конце 2025 года она родила сына, который получил имя в честь звездного дедушки — Эллиот Маршалл.

Поклонники и коллеги рэпера поздравляют Маршалла с важной датой, называя его примером силы воли и стойкости.

«Ты вдохновляешь миллионы», — пишут в комментариях пользователи.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.