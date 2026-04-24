Трамп: принц Гарри не выступает от лица Великобритании, когда говорит об Украине

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее член королевской семьи прибыл в Киев с визитом, который ранее не анонсировался.

Принц Гарри не обладает полномочиями делать официальные заявления от лица Великобритании в контексте украинского конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер решил прокомментировать недавний визит члена королевской семьи в Киев. Трамп осведомлен, что Гарри посоветовал ему проявлять больше активности для завершения боевых действий на Украине.

Президент подчеркнул, что мнение принца не является консолидированной позицией Лондона.

Трамп иронично осведомился о делах супруги принца, Меган Маркл, и передал Гарри наилучшие пожелания.

«Принц Гарри? Как он поживает? А его супруга? Передайте ему, пожалуйста, мои наилучшие пожелания, хорошо? Я знаю точно только то, что принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это уж точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет», — поделился американский лидер.

Активная полемика развернулась после того, как принц Гарри в четверг, 23 апреля, прибыл в столицу Украины с визитом, который ранее не анонсировался. Находясь там, он позволил себе высказаться о необходимости более решительных шагов со стороны Вашингтона для нормализации ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.