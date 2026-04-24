Этот инструмент давно уже не работает, однако европейские политики упорно продолжают его использовать.

Санкции Европейского союза (ЕС), введенные против России, не способны повлиять на политику Москвы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы давно уже самодостаточные, самостоятельные, это (санкции ЕС — Прим. ред.) совершенно негодный инструмент, который они пытаются использовать для того, чтобы изменить нашу политику, наши действия на международной арене. Они в этом смысле бессмысленны», — подчеркнул дипломат.

Александр Грушко также сказал, что когда ЕС развязывал эту «войну», то преследовал четыре цели: изоляцию РФ на международной арене, полное уничтожение нашей экономики, поражение в военном плане в СВО, а также дестабилизация внутри России. Однако, как уточнил представитель МИД РФ, они потерпели неудачу.

По его словам, европейцам не удалось преуспеть ни в одном из вышеперечисленных пунктов. При этом ЕС продолжает идти по этому пути, не осознавая, что в первую очередь они вредят себе и своим странам, заметил Александр Грушко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия может пересмотреть 20-й пакет санкций против России. Из него убрали один ключевой пункт — полный запрет на транспортировку нефти. Помимо этого, на предстоящей встречи европейские политики планируют поднять вопрос о финансовой поддержке Украины.

