Как будут работать поликлиники в майские праздники 2026 года: полный гид

В майские праздники 2026 года большинство поликлиник работать не будут

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Приближаются длительные майские выходные. Праздничные дни продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Минздравы регионов уже опубликовали графики работы медучреждений на этот период. Разбираемся, как и когда можно получить медицинскую помощь, вызвать врача на дом и попасть к узким специалистам.

Когда поликлиники работают

1 и 9 мая — официальные праздничные дни. В эти даты большинство поликлиник не работают. Исключение — дежурные кабинеты неотложной помощи.

С 4 по 8 мая медучреждения принимают пациентов по обычному графику.

Скорая помощь и круглосуточные стационары во всех регионах будут работать в полном объеме без выходных. В экстренных случаях можно звонить по номерам 112 или 103.

Дежурные дни: когда можно попасть к врачу

2, 3, 10 и 11 мая поликлиники работают по графику субботы — обычно с 9:00 до 15:00. В эти часы можно прийти на прием к дежурному врачу-терапевту (или педиатру для детей), а также получить неотложную стоматологическую помощь.

В ряде регионов, например в Красноярском крае, 1 мая медучреждения работают с 8:00 до 16:00.

Как вызвать врача на дом

В праздничные дни вызовы врача на дом принимаются по телефону 122. В большинстве регионов вызовы принимаются с 8:00 до 16:00, в некоторых — дольше.

Например, в Карелии 2 мая заявки будут принимать до 19:00.

Работа кабинетов ОРВИ

В Москве кабинеты для приема пациентов с симптомами ОРВИ в праздничные дни (1–3 мая и 9–11 мая) будут работать с 9:00 до 15:00. В эти же часы работают кабинеты выдачи справок и направлений.

Узкие специалисты для детей

В праздничные дни прием у узких специалистов (хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога) организован на базах отдельных дежурных поликлиник.

Например, в Москве 1 мая детей принимают в филиале поликлиники № 48 на Есенинском бульваре, а 9 мая — в филиале поликлиники № 61 на Крутицком валу.

Стоматологическая помощь детям в эти дни оказывается в дежурных стоматологических поликлиниках.

Травматологическая помощь детям в Москве оказывается круглосуточно в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ДГКБ им. Филатова и ДГКБ им. Башляевой. В регионах травмпункты также работают круглосуточно.

Льготные лекарства

Выписка льготных рецептов в праздничные дни производится в дежурном режиме. В Красноярском крае, например, 1 мая льготные лекарства можно получить с 8:00 до 16:00, 7 мая — с 8:00 до 14:00.

Коротко о главном

В праздничные дни (1 и 9 мая) поликлиники в большинстве своем будут закрыты. В основном работать будут только дежурные кабинеты.

В выходные (2, 3, 10, 11 мая) прием ведется по субботнему графику, обычно с 9:00 до 15:00. В рабочие дни между праздниками (4–8 мая) — штатный режим.

Плановая помощь в большинстве регионов на период с 1 по 11 мая не оказывается, за исключением отдельных учреждений. Скорая помощь доступна круглосуточно.

Как уточнить график в своем городе

Наиболее актуальную информацию о работе конкретной поликлиники лучше уточнять:

по единому номеру телефона 122;

на официальных сайтах региональных министерств здравоохранения;

в кол-центре вашей поликлиники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.