Управляющая фигурирующим по делу «Крокуса» хостелом получила три года колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Суд в Москве приговорил управляющую апарт-отелем к трем годам лишения свободы. Женщина была признана виновной в нарушении миграционного законодательства, так как не поставила на учет иностранных граждан, проживавших в ее гостинице. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомились РИА Новости.

Как следует из материалов дела, именно в этом отеле до совершения теракта в «Крокус Сити Холле» проживали Далерджон Мирзоев* и Мухаммадсобир Файзов*.

Уточняется, что террористы оплачивали проживание в номере ежедневно наличными деньгами. Они ночевали, на утро собирали все свои вещи и уходили. Затем снова приходили и заново заселялись.

После трагедии управляющая полностью признала свою вину и раскаялась. Помимо тюремного срока, ей запретили в течение двух лет заниматься гостиничным бизнесом.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник». Четверо вооруженных террористов открыли огонь по зрителям из автоматического оружия перед началом концерта, затем продолжили стрельбу в фойе и в самом зале.

После этого они устроили пожар, разлив бензин, что привело к сильному задымлению, взрывам и обрушению кровли.

В результате трагедии погибли 149 человек, более 600 получили ранения, один человек пропал без вести. Среди погибших и пострадавших были дети. Общий ущерб составил около шести миллиардов рублей.

Следственный комитет России установил, что теракт был совершен по заказу украинских властей. Исполнители признались, что направлялись в Киев за вознаграждением.

В ходе расследования были задержаны не только непосредственные исполнители, но и их пособники, а также лица, оказывавшие финансовую и логистическую поддержку.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.