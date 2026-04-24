Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в праздники и выходные

Сотрудники имеют право обратиться в суд в случае невыполнения обязательств.

За работу в праздники или выходные дни положена двойная оплата или дополнительный день отдыха. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал юрист Иван Курбаков.

«Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере, либо предоставляется другой день отдыха согласно статье 153 ТК РФ („Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни“)», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, работодатель обязан уведомить сотрудника о привлечении к обязанностям в нерабочее время в письменной форме. В случае невыплаты положенных средств за такие дни работник имеет право обратиться в суд.

«Срок обращения составляет три месяца со дня, когда сотрудник узнал о нарушении (статья 392 ТК РФ „Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора“)», — подчеркнул юрист.

