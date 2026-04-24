Разведчики обнаружили два орудия и передовой пункт, после чего по целям отработали дроны «Молния-2» и гаубица «Мста-С».

Расчет разведывательного комплекса «Орлан-10» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии выполнил задачи по поиску целей ВСУ на Добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

После взлета операторы вышли на рабочую высоту и приступили к поиску вражеских артиллерийских позиций для ведения контрбатарейной борьбы. В ходе разведки были обнаружены два артиллерийских орудия и передовой пункт управления украинских формирований.

Для уничтожения пушек применили ударные беспилотники «Молния-2». По пункту управления ВСУ отработал расчет самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», использовав высокоточный снаряд «Краснополь-М2», который поразил хорошо замаскированную и заглубленную цель.

Контроль поражения осуществлял «Орлан-10» в реальном времени.

