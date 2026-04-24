Не получилось отменить: итальянцы хотят видеть русских, а Брюссель грозит отобрать гранты

Фото, видео: www.globallookpress.com/dpa/Felix Hörhager; 5-tv.ru

Еврокомиссия пригрозила Венецианской биеннале отозвать грант в два миллиона евро за участие России.

А в Италии под вопросом оказалось другое значимое культурное событие — Венецианская биеннале. Это одна из самых престижных и масштабных выставок в мире. Она на 40 лет старше Московского кинофорума и сейчас рискует лишиться гранта в два миллиона евро. Все из-за того, что туда пригласили нашу делегацию. Так решила Еврокомиссия.

Российский павильон в Венеции пустует уже с 2019 года. Но итальянцы настроены вернуть наше искусство. Почему практика культурных отмен на Западе терпит фиаско, разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Впервые за семь лет Россия участвует в Венецианской биеннале. И здесь ее ждали долго.

«Наша позиция проста — мы всегда за диалог и за то, чтобы не рушить, а возводить мосты», — сказал ректор университета IUAV Венеции, архитектор Бенно Альбрехт.

Для Еврокомиссии это решение что ледяной душ — сколько прогревали Европу антироссийской риторикой, и что, все это бесполезно?

«Мы направили письмо в Фонд Венецианской биеннале, чтобы сообщить о нашем намерении приостановить или прекратить действие гранта в размере двух миллионов евро», — сказал официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Два миллиона евро, которые организаторы биеннале теперь не получат от ЕС, — высокая цена, но те, кто не смешивают искусство и политику, готовы ее заплатить.

«Когда правительства стран ЕС стали вводить санкции против России, заняли проукраинскую позицию, люди в Италии продолжали демонстрировать симпатию к России, вашему народу и вашей культуре», — сказал профессор политической философии и геополитики Лоренцо Пачини.

Власти Брюсселя и проукраинское лобби в Риме уже продавливали: отмену концерта дирижера Гергиева, пианиста Романовского, оперного певца Абдразакова.

«Нет у культуры никакого паспорта. Она — выразитель свободы. Нельзя чинить ей искусственных препятствий или барьеров», — сказал член итальянской культурной ассоциации «Друзья великой России» Альфредо Франко Николетти.

В российском МИДе напомнили, чем опасен культурный расизм.

«Это рецидивы антикультуры, воспаление которой случились с Западом в последние годы. Не вылечатся — станут бескультурными навсегда», — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Италии Россию любят — многие здесь знают жившего в Риме Брюллова, Ахматову, Бродского, написавшего «Набережную неисцелимых». Участница Венецианской биеннале художница Савва помнит, как нас там встречали.

«Узнают, что мы из России. Вспоминают наш балет, музыку, живопись. В общем, сами знаете, что Россия во многих сферах искусства, в том числе, впереди планеты всей», — сказала художница, участница Венецианской биеннале Наталья «Савва».

Поэт Паоло Драгонетти Рутили за перо взялся благодаря нашей культуре.

«Взаимодействие между различными культурами — очень важно. Я, например, стал поэтом после того, как прочел Пушкина. И взаимное влияние русской и итальянской культур очень велико», — сказал соучредитель международной Пушкинской премии Паоло Драгонетти де Торрес Рутили.

Не только культура. Какую сферу ни возьми — отказ от сотрудничества с Россией сплошные потери.

«Антироссийские санкции дорого обходятся ЕС. Потери одного только итальянского бизнеса — около 15 миллиардов евро. Вкупе с тем, что уже потратили на Украину, — еще около трех миллиардов. Это половина всего годового бюджета страны», — сообщил корреспондент Игорь Балдин.

40 художников, музыкантов и исполнителей из нашей страны собираются в Венеции выступать под девизом «Дерево уходит корнями в небо». Это важный символ: пока политика питается землей, культуры соединяются в вечности.

