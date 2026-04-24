Израиль продолжает расширять зону боевых действий.

Израиль, судя по всему, не собирается выполнять договоренности о прекращении огня. Силы ЦАХАЛ стирают с лица земли целые поселения на юге Ливана. Более 200 взрывов прогремели в одной из деревень недалеко от столицы.

О жертвах среди местных жителей не сообщается. Тысячи человек покинули опасную зону еще в начале боевых действий. И когда конфликт завершится, возвращаться им будет некуда. Эксклюзивные кадры специально для «Известий» снял корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Али аль-Ахмар.

Мы находимся на возвышенности в городе Ятер, откуда открывается вид на деревни района Бинт-Джбейль. Отсюда мы фиксируем точки, где все еще остаются израильские войска. В частности, в деревне Бейт-Лиф, куда они вошли после прекращения огня. За последние дни там сносят и подрывают большое количество домов.

Жители покидают многие населенные пункты, которые израильские войска превращают в выжженную землю. Прямо сейчас слышен взрыв от удара Израиля в направлении Бинт-Джбейля.

Подрывы постоянно происходят в ряде точек внутри города и в других районах. Что касается ситуации в деревнях, окружающих этот город, Туриванская армия передислоцировалась в район Эс-Сарбейн, покинув эти казармы во время израильской агрессии. Также недалеко от города Бинт-Джбейль мы видим этот объект, принадлежащий международным силам. Это пост Джабаль-Хамид.

Сейчас он является центром для ирландского контингента, который также подвергся артиллерийскому обстрелу, что привело к ранениям среди солдат.

Все эти деревни также подверглись израильским атакам, с помощью которых они пытаются использовать соглашение о прекращении огня, чтобы закрепиться на стратегических позициях. С другой стороны, на поле боя сейчас затишье со стороны сопротивления, лишь отвечавшее на удары Израиля, который все еще не соблюдает соглашение о прекращении огня.

