«Про тело знает все»: актер Илья Носков об удовольствиях жизни и молодой супруге

Супруги в браке с 2004 года. У них трое детей: Софья, Савва и Александр.

Актер Илья Носков планирует завести детей с молодой с женой Полиной, с которой состоит в браке с 2004 года. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

По словам звезды детективного фильма «Азазель», они с супругой всегда проводят время вместе, даже если совершенно разные графики и они находятся в разных городах.

Одно из любимых занятий актеров — серфинг. Уверенно стоять на доске Илье помогает детский опыт катания на скейтборде. Супруга, по словам актера, более активная, нежели он. Полина, как оказалось, умеет кувыркаться и прыгать в воду с высоты.

«У меня опыт, я с детства стоял на доске, поэтому это что-то близкое к скейтборду. А она (супруга. — Прим. ред.) вообще. Помимо актрисы, она же у меня еще преподаватель движений. Поэтому про тело знает все. Она умеет кувыркаться, прыгать с высоты, в воду со скал — в общем, в этом она динамичнее, чем я», — поделился Носков.

Не отстают и дети, которые всегда увлекались катанием на велосипеде и самокате. С младшим сыном Александром актер любит мастерить различные поделки из подручных средств.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.