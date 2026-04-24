Лестница в небеса: звезды на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Уж и подогрела погодка свежие сплетни о киношниках. Например, глубокие декольте давно не удивляли людей так сильно, как на закрытии 48-го ММКФ. Были даже ставки: а придет ли кто-то в неглиже, ведь в нашем шоу-бизнесе уже давно все наизнанку и звезды сами же наступают на свои маски. Ветер, дождь и надпись «ощущается как — пять» — это явный знак, что надо отыгрывать приближающийся май!

Ладно, это мы так фантазируем и, любя, обижаемся от того, что мало красавцев и красавиц смогли удивить хорошо работающим на морозе речевым аппаратом. Ну а на самом деле — наши звездочки самые любимые, хоть и слегка отмороженные.

Когда свадьба у Кристины Асмус, к кому спешит Лиза Боярская, почему Утяшева теперь самая умная, кого не любят Прилучные Павел и Зепюр — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.