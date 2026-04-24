Лестница в небеса: звезды на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля
Окоченевшие, но крылатые — наши светские ласточки летели в теплое гнездо с надписью «Россия»!
Уж и подогрела погодка свежие сплетни о киношниках. Например, глубокие декольте давно не удивляли людей так сильно, как на закрытии 48-го ММКФ. Были даже ставки: а придет ли кто-то в неглиже, ведь в нашем шоу-бизнесе уже давно все наизнанку и звезды сами же наступают на свои маски. Ветер, дождь и надпись «ощущается как — пять» — это явный знак, что надо отыгрывать приближающийся май!
Ладно, это мы так фантазируем и, любя, обижаемся от того, что мало красавцев и красавиц смогли удивить хорошо работающим на морозе речевым аппаратом. Ну а на самом деле — наши звездочки самые любимые, хоть и слегка отмороженные.
Итак! Ляйсан Утяшева однозначно должна забрать все лавры на этой красной ковровой лестнице. Эта женщина предпочитает закаляться юмором супруга, а не холодными ветрами на ММКФ, поэтому образ по погоде — вязаное платье, колготки и пух. И пока все мерились декольте, гимнастка решила показать мозг.
Давайте играть! Собираем безмолвную «Бригаду» по кусочкам. Дмитрий Дюжев в унисон со своими коллегами из знаменитого сериала про 90-е, который никто никак не может забыть, решил взять обет молчания, чтобы стереть память о себе или же о своей яркой роли.
Собираем «Бригаду» по кусочкам — игра продолжается! Народная артистка Екатерина Гусева пришла на закрытие ММКФ в образе японской весны. Вот и гадайте теперь, что это! Интервью не дает.
Светлана Степанковская тщательно выбирала наряд в надежде по полной программе пройтись по красной лестнице — фото, интервью и гордая походка. Но расскажи вырезом о своих планах, и все будет наоборот. И на вершину дорожки актриса дошла уже в абсолютном онемении от холода. Какие там интервью, даже если сильно хочется.
Утонченные Прилучные появились на ковре и сразу влюбили в себя всех. Даже вечно ищущих подвоха журналистов. Но влюбить — не значит влюбиться. Пару только и успевало сдувать ветром, когда к ним вытягивались микрофоны и кричались их имена.
Bye! Лиза Боярская обыграла жуткий холод на ММКФ спешкой на премьеру к своему супругу. Но лучше, конечно, оделась бы, как Утяшева — голые ключицы в такой мороз не возбуждают ни капли.
Кристина Асмус продолжает намекать на свадьбу своими белыми нарядами. Да, от холода немного сводит челюсть, но прогрев к штампу в паспорте явно того стоит.
Марина Ворожищева — мадонна с младенцем. Веков пять назад она бы вдохновляла итальянских скульпторов, а сейчас впечатляет южных гостей на ММКФ, которые совсем не стойки к нашим холодам.
Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова, признается, что уже давно обрела наряд для церемонии закрытия. Мы же, журналисты, не могли не отплатить ей восхищением. Особенно за кофточку из бриллиантов.
«Новый возлюбленный?» — шептались, видя спины, журналисты. Но «флеш-роялем» оказался Матвей Петренко — сын. Екатерина Климова отказалась говорить о личном, но сын не в мать и выложил пару карт о новой девушке и своей учебе.
