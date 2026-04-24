И за борщевик сдерут, и за мусор: новые мошеннические схемы обмана дачников

Мошенники начали требовать с дачников штрафы за борщевик и мусор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В январе 2026 года аналитики выявили выгрузку личной информации по десяти тысячам СНТ.

В России появились новые мошеннические схемы, нацеленные на владельцев дачных участков. Они связаны с ужесточением ответственности за состоянием земли, например, разведение костров и борьбу с сорняками. Об этом изданию «Известия» рассказали в российском сервисе разведки утечек данных DLBI.

Злоумышленники рассылают дачникам фейковые сообщения о якобы выявленных на их участках нарушениях. При переходе по ссылке жертве предлагают оплатить штраф со скидкой. Далее телефон передается в кол-центр, где мошенники применяют уже давно знакомую схему со «взломом» Госуслуг.

Рассылка сообщений, по мнению экспертов DLBI, производится по данным Росреестра, попавшим в утечки в прошлом и позапрошлом годах.

По словам основателя и технического директора компании Ашота Оганесяна, злоумышленники превратили изменения в российском законодательстве в постоянный источник дохода. Их схема строится на том, что за административные проступки, как правило, назначаются денежные взыскания.

«Очевидно, что количество фальшивых штрафов будет только расти. <…> Особенно высок риск столкнуться с такими мошенническими схемами в период майских праздников, когда начнет действовать анонсированный надзор за использованием земельных участков с применением беспилотников», — подчеркнул эксперт.

Как отметил руководитель департамента киберразведки «Бастион» Константин Ларин, в январе 2026 года аналитики выявили выгрузку личной информации по десяти тысячам садовым некоммерческим товариществам (СНТ), содержащей названия, адреса, ИНН и номера телефонов.

Эксперты подчеркнули, что мошенники используют различные поводы, чтобы выманить деньги у дачников. Среди основных схем:

Новые законы и штрафы. Жулики пугают владельцев участков несуществующими штрафами за «нецелевое использование земли», «несвоевременную постановку дома на кадастровый учет» или «неправильную борьбу с сорняками».

Сезонные работы. Как правило, весной появляются рассылки о необходимости «ремонта водопровода, электросетей, спила деревьев» или оплаты фиктивных «долгов» по даче.

Юридические услуги. Предлагают платное сопровождение для «соблюдения новых требований законодательства».

Псевдотехнические услуги. Рассылки о «проверке счетчиков», «замене оборудования» или «подключении к льготным тарифам» с предоплатой.

Кроме того, дачникам зачастую поступают предложения по «уточнению границ участка», «регистрации строений» и звонки от имени «председателей СНТ» с использованием поддельных голосов. Специалисты полагают, что пик «дачного» мошенничества будет в июне, когда начнется цветение борщевика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.