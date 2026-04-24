В Подмосковье запретили продажу бензина детям
29 0
Фото, видео: www.globallookpress.com/dpa/Frank Hammerschmidt; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Подмосковье запретили продажу топлива детям. Речь про дизель, бензин и любые горюче-смазочные материалы.
Новые правила начнут действовать уже с сентября этого года.
Авторы инициативы считают, что нововведение поможет снизить количество аварий с участием питбайков, мопедов и другой техники, на которой гоняют подростки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.