Замглавы Минприроды Денис Буцаев ушел в отставку

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина освободить Буцаева от занимаемой должности подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Буцаев курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию «Российский экологический оператор», где отвечал за реформу обращения с твердыми коммунальными отходами и внедрение новых стандартов в сфере переработки мусора.

Денис Буцаев занимал должность замминистра Минприроды РФ с 2025 года. Под его руководством доля отходов, отправляемых на сортировку, выросла практически до 55%, а процент утилизации — почти до 14%.

Он также внедрил приложение «Уберу» для вовлечения граждан в волонтерские уборки и конкурс «Зеленая премия».

