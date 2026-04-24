Опубликованы кадры задержания планировавших теракт против сотрудников Роскомнадзора

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

В квартирах боевиков нашли оружие, взрывчатку и запрещенную символику.

Сотрудники ФСБ задержали членов террористической группы, которые планировали покушения на руководителей Роскомнадзора. Соответствующее видео обнародовал Центр общественных связей ФСБ.

Во время обыска у террористов были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, гранаты, ножи, банковские карты, средства связи, а также флаги и атрибутику экстремистских организаций. Кроме того, в телефонах фигурантов нашли фотографии с изображением свастики.

Задержанные в ходе допросов заявили, что состояли в чатах, где планировали покушения на сотрудников Роскомнадзора. По словам одного из боевиков, готовилось убийство заместителя главы ведомства.

В ФСБ также подчеркнули, что лидер группировки — житель Москвы 2004 года рождения — был ликвидирован при задержании. В его квартире нашли взрывчатку, гранаты, пистолеты, рации и инструкцию по вступлению в состав украинской террористической организации.

Операции по поимке боевиков проводились в четырех городах России. Они планировали теракты путем поджогов и подрывов автомобилей. Против них возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ России пресекли попытку спецслужб Украины завербовать 12-летнего школьника из Приморского края. Подросток стал объектом давления после попытки приобрести игровые чит-коды для популярного онлайн-шутера «Standoff 2», что привлекло внимание злоумышленников.

