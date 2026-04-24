WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Algi Febri Sugita

Россия, как член форума, получит приглашение на министерские встречи и встречу лидеров.

Президент США Дональд Трамп планирует пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами. Об этом 23 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп ясно дал понять, что Россия может присутствовать на всех встречах G20, поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита», — говорится в публикации.

Официальное приглашение пока не отправлено, но, поскольку Россия входит в межправительственный форум, она будет приглашена и на министерские встречи, и на саммит лидеров.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин подтвердил, что Россия получила приглашение на саммит G20 14–15 декабря. Состав делегации пока окончательно не определен.

