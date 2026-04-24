Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели. Соответствующее сообщение он опубликовал 23 апреля в соцсети Truth Social.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности заключения мира между сторонами уже в этом году, глава Белого дома оценил шансы как «очень высокие».

Ранее, 16 апреля, Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня после трехсторонних переговоров. Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда же подчеркнул, что Армия обороны Израиля не покинет территорию Ливана после прекращения огня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.