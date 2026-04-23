Проекты НМГ стали финалистами Национальной премии интернет-контента

Фото: Кадр из м/ф «Три кота. Зимние каникулы», реж. Дмитрий Высоцкий, 2024 г.

В списке претендентов — проекты «Три кота. Зимние каникулы», а также поздравление Александра Овечкина с мировым рекордом.

Проекты Национальной Медиа Группы (НМГ) вошли в число финалистов V Национальной премии интернет-контента. Шорт-лист был представлен Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») на ежегодном пресс-мероприятии, сообщает 5-tv.ru.

В номинации «Анимационный контент» за победу поборется проект «Три кота. Зимние каникулы» от студии «Метрафильмс» по заказу АО «СТС». Клип «Креативное поздравление Александра Овечкина с триумфальной шайбой от НМГ» будет представлен в номинации «Вирусный контент».

Также в финале примут участие сериалы «Дорогой Вилли» и «Между нами химия». Оба проекта оказались в номинации «Игровой сериал до 30 минут». Кроме того, в число претендентов вошли проекты «Дляподростков.рф» (номинация Социальная интернет-акция») и «80 дней до Победы (номинация «Спецпроект в интернет-СМИ»).

Всего в конкурсе примут участие 75 проектов в 15 номинациях. Победителей наградят на торжественной церемонии, которая пройдет во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой 28 мая.

Национальная премия интернет-контента — главная индустриальная награда страны для создателей социально ориентированных проектов. Ее вручают с 2022 года. Финалистов определяет экспертный совет премии, а триумфаторов — профессиональное жюри.

