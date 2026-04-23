Мужчина напал с ножом на врачей больницы в Дагестане

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

В ходе инцидента ранения получили два человека.

В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей местной больницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице им. Вишневского. Ворвавшийся в здание мужчина нанес двум сотрудникам клиники более двух колотых ранений. В результате нападения пострадали дежурные врачи, травматолог и хирург.

На место оперативно прибыли экстренные службы, нападавший задержан. Медработникам была оказана помощь, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о кровавой бойне в Волгоградской области. В поселке Светлый Яр мужчина ранил свою жену и застрелил мужчину, которого считал ее любовником. В результате инцидента были забаррикадированы две школы и Волгоградский медико-экологический техникум (ВМЭТ).

В местных пабликах сообщается, что жертвой нападения стал и случайный прохожий.

