«Доверил нам жизнь супруги»: Аскольд Запашный о смелости Пиманова

Телеведущий продюсировал картину о легендарной укротительнице тигров, главную роль в котором исполнила его жена.

Во время съемок сериала «Маргарита Назарова» телеведущий и продюсер Алексей Пиманов доверил дрессировщикам жизнь своего близкого человека. Об этом 5-tv.ru рассказал народный артист России Аскольд Запашный.

Главную роль — легендарную укротительницу тигров в проекте, который продюсировал Пиманов, исполняла его супруга — народная артистка России Ольга Погодина.

«Когда делаешь проект, в котором твой близкий человек подвергается риску, все равно волнуешься. Алексей доверил нам с братом жизнь и здоровье супруги. И это тоже говорит о степени доверия», — рассказал Запашный.

О личных качествах ведущего высказался и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что Пиманов был настоящим патриотом, на которого всегда можно было положиться в трудную минуту.

«Он приходил на помощь, был отзывчивым, умел поддержать и словом, и делом. Его голос, его позиция, его человеческое тепло — все это останется с нами», — отметил глава региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Пиманов ушел из жизни на 65-м году. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

