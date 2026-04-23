Конец эпохи сдерживания? Как спонсоры Трампа хотят перекроить мир через ИИ

Члены IT-компании Palantir призывают американцев сменить модель управления.

Американская IT-компания Palantir, тесно связанная с администрацией президента США Дональда Трампа, опубликовала манифест, который призывает к переходу от ядерного сдерживания к диктатуре искусственного интеллекта (ИИ). Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с 5-tv.ru объяснил, чем грозит миру смена модели глобального управления.

«Это не просто смена акцентов, а переход на новый уровень противостояния, где ставки значительно выше и затрагивают судьбу целых цивилизаций», — заявил эксперт.

По словам Фельдмана, США пытаются наделить грядущее противостояние «сакральным смыслом», чтобы оправдать свои преступления.

«Манифест прямо призывает отказаться от „моральных призывов“ в пользу „жесткой силы“. Он требует пересмотреть итоги Второй мировой войны, разоружившие Германию и Японию, и восстановить их полноценный военный потенциал», — отметил эксперт.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с 5-tv.ru добавил, что руководство Palantir верит в способность технологий вывести США из системного кризиса. Среди предложенных мер — усиление оборонного потенциала, возвращение призывной службы и реиндустриализация экономики.

«Многие инициативы, такие как возвращение промышленности в США или изменение модели экономики, остаются скорее декларациями, чем реализуемыми стратегиями. Значительная часть предложений может столкнуться с внутренним сопротивлением и ограничениями со стороны рынка», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, манифест Palantir отражает стремление технологических компаний усилить влияние на государственную политику. Однако удастся ли миллиардерам воплотить свой план в реальность, будет зависеть как от экономических, так и политических факторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мнении другого эксперта — старшего научного сотрудника Российской академии наук (РАН) Галины Царегородцевой, которая считает манифест попыткой мобилизовать радикальное крыло республиканцев перед выборами.

