Генеральный директор Пятого канала Шалимов выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Знаменитый телеведущий умер на 65-м году жизни.

«Известие об уходе Алексея Викторовича отозвалось большой болью, пожалуй, в сердце каждого журналиста. Мы потеряли человека, чье имя стало частью профессии, а его присутствие в медиапространстве — источником уверенности и опоры для многих. Его отличали не только масштаб и опыт, но и редкое человеческое качество — умение быть рядом, слышать и поддерживать. Именно таким он и останется для всех нас. Светлая память!» — отметил Юрий Шалимов, к нему присоединяется весь коллектив Пятого канала.

Алексею Пиманову было 64 года. Причиной смерти ведущего стала остановка сердца. На протяжении многих лет он оставался одним из ключевых лиц эфира Первого канала. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также занимался режиссурой и писал сценарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.