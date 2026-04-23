Медиахолдинг «Красная звезда» выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

Медиахолдинг «Красная звезда» выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной журналиста Алексея Пиманова. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Звезда».

«Пиманов был президентом медиахолдинга с 2013 года. Он получил широкую известность как бессменный ведущий программы „Человек и закон“ на Первом канале и автор документальных проектов», — сказано также в посте.

О смерти Алексея Пиманова стало известно вечером 23 апреля. Ведущему было 64 года, у него не выдержало сердце.

На протяжении многих лет Пиманов оставался одним из ключевых лиц эфира. Почти четверть века он вел передачу «Человек и закон», а также занимался режиссурой и писал сценарии.

Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова.

Причиной смерти ведущего стала остановка сердца. Коллеги запомнят как ведущего честного, доброго, открытого человека и настоящего профессионала.

