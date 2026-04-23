Путин поручил обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов во время отключения интернета

Президент России поставил задачу выработать механизм, который позволит критически важным цифровым сервисам работать даже при ограничениях доступа к сети.

В России проработают механизм бесперебойной работы государственных сервисов при возможных ограничениях интернета. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Речь идет о сохранении доступа граждан к социально значимым цифровым услугам, включая получение государственных услуг и запись к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное поручение.

Как следует из материалов источника, задача предполагает подготовку решений, которые позволят не допускать остановки работы ключевых платформ даже в условиях внешних ограничений. Особое внимание уделяется сервисам, от которых зависит получение населением обязательных услуг. Фактически речь идет о дополнительной защите цифровой инфраструктуры и создании механизмов устойчивости для систем, которые используются ежедневно миллионами граждан. Ожидается, что профильные структуры проработают технические и организационные подходы к реализации поручения.

Инициатива развивается на фоне продолжающейся цифровизации государственных процессов и расширения перечня услуг, доступных онлайн. Подобные решения рассматриваются как часть более широкой работы по обеспечению технологической независимости и стабильности государственных информационных систем. Реализация поручения может стать дополнительным этапом модернизации цифровой среды, в которой надежность сервисов становится одним из ключевых условий безопасности и доступности услуг для граждан.

